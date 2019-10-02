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02.10.2019 - 20:09 | | AA

Son dakika | TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika | TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

PKK'lı teröristlerin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, bugün gerçekleştiren hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 17 olduğu kaydedildi.

Feci kaza kameradaKaraman’da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü havalanarak 20 metre ileri fırladı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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