MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika | TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler
06.09.2019 - 18:51| AA

Son dakika | TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı bölücü terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Son dakika | TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Kandil bölgesine düzenlenen harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Kandil bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı bölücü teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 

Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pendik'te fabrika yangını... Çok sayıda ekip sevk edildi

Pendik'te fabrika yangını... Çok sayıda ekip sevk edildi

Balık avlamak için girdiği sudan bir daha çıkamadı

Balık avlamak için girdiği sudan bir daha çıkamadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı

Her satırı ayrı korkunç! Adıyaman'daki cinayetten etkilenmiş

Her satırı ayrı korkunç! Adıyaman'daki cinayetten etkilenmiş

Sıradaki Haber