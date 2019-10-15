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15.10.2019 - 14:08 | | DHA

Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Son dakika... TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

 

Bakanlık duyurdu: 391 gözaltıİçişleri Bakanlığından, son 3 günde PKK/KCK'ya yönelik 36 ilde yapılan operasyonlarda 245, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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