Son dakika... TSK ve MİT'ten teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.