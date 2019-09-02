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02.09.2019 - 08:51| AA

Son dakika... TSK ve MİT'ten teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika... TSK ve MİT'ten teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Bölgede tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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