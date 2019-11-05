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05.11.2019 - 15:22 | | İHA

Son dakika... TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 1'i Savunma Sanayii Başkanlığında, 19'u ise TÜBİTAK'ta görevli olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika... TÜBİTAK'ta FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 3'ü halen TÜBİTAK'ta görevde, 1'i Savunma Sanayii Başkanlığında görevde, 16'sı ise eski TÜBİTAK çalışanı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜBİTAK bünyesinde çalışmış olup FETÖ/PDY’nin büfe/ankesör yöntemini kullanmak suretiyle örgütsel haberleşme ağında olduğu anlaşılan 3’ü halen TÜBİTAK bünyesinde görevde 1’i Savunma Sanayii Başkanlığında görevde, 16’sı TÜBİTAK ile ilişiği kesilmiş toplam 20 şüpheli için Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli illerinde eş zamanlı soruşturma yürütülmekte olup şüphelilere yönelik arama ve gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yerine getirilmektedir" denildi.

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