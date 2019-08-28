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28.08.2019 - 22:45| AA

Son dakika | Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika | Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 3 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

Tedavileri tamamlanan caretta carettalar denize bırakıldıMuğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince birine uydu takip cihazı yerleştirilen 6 yetişkin ile 20 yavru caretta caretta denize bırakıldı.
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