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23.12.2019 - 03:17 | | AA

Son dakika | Tunceli'de şiddetli deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre; Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Tunceli'de şiddetli deprem! Büyüklüğü...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 02.58'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Tunceli şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Milliyet'te Gündem 23.12.201923.12.2019
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