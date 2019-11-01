Son dakika... Türk ve Rus askerleri Kamışlı'da! Ortak devriye başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ortak devriye açıklamasında, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" denildi.

Türk-Rus ortak devriyesi sınırın Suriye tarafında 10 kilometre derinlikte yapılacak. Geri kalan 20 km saha ise havadan İHA’larla takip edilecek. Devriyeler sayesinde TSK, terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölgeden çekilip çekilmediğini inceleyecek ve raporlar oluşturacak.



