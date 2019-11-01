01.11.2019 - 11:33 | | DHA
Son dakika... Türk ve Rus askerleri Kamışlı'da! Ortak devriye başladı
Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ortak devriye açıklamasında, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı" denildi.
Türk-Rus ortak devriyesi sınırın Suriye tarafında 10 kilometre derinlikte yapılacak. Geri kalan 20 km saha ise havadan İHA’larla takip edilecek. Devriyeler sayesinde TSK, terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölgeden çekilip çekilmediğini inceleyecek ve raporlar oluşturacak.
Kadın sütünden 3 çeşit peynir üretildiKafkas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yavuz Öztürkler, Newyork Üniversitesi'nde bir kadın öğrenci tarafından kadın sütünden 3 çeşit peynirin yapıldığını ve bunun diğer kadınlar tarafından çok beğenildiğini söyledi. Prof. Dr. Öztürkler, peynirden fala dahi bakılabildiğini belirtti.