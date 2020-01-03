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03.01.2020 - 20:44 | | AA

Son dakika | Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı

Son dakika gelen habere göre; Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını zorunlu  olmadıkça Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Son dakika | Türkiye'den Irak'a seyahat uyarısı

Bakanlık tarafından Irak'a yönelik seyahat uyarısı yayımlandı.

Irak'ta bugün yaşanan gelişmeler sonucunda, ülkede halihazırda olumsuz  seyreden güvenlik koşullarının daha da bozulabileceği ihtimaline işaret edilen  uyarıda, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde Irak'a bu aşamada seyahat  etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Uyarıda, halihazırda Irak'taki Türk vatandaşlarından, bakanlıkça  yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan  kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları istendi.

Öte yandan vatandaşların, Konsolosluk Çağrı Merkezine  90 312 292 29  29, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine  964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve  "embassy.baghdad@mfa.gov.tr" e-posta adresinden doğrudan ulaşabilecekleri bilgisi  paylaşıldı.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna  bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı  Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda  öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de  aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada,  "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları  acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı  Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

 

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