28.07.2019 - 16:28| AA
Son dakika: Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi.
İngiltere'de yol kavgası, trafik terörüne dönüştüİngiltere'de 2 kişi trafikte bir kadın ile tartıştı. Kadının topuklu ayakkabısı ile otomobilinin ön camına vurması sonrası öfkelenen sürücü otomobilini kadının üzerine sürerken o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.