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23.07.2019 - 15:28

Son dakika... Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.

Son dakika... Turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı. Harekatta, İçişleri Bakanlığı'nın, "Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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