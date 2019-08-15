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15.08.2019 - 19:13| AA

Son dakika| Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Erzincan'da 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi.

Son dakika| Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde "Munzur gücü sorumlusu" "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu, teröristin, 27 Ağustos 2015'te Erzincan'ın Kemah ilçesi Uluçınar köyünde 1 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının faili olduğu bildirildi.

 

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