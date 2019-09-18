Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde korkutan yangın!

Tuzla'da kimyasal maddelerin üretildiği fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada yangın çıktı.

Olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın, otoparktaki araçlara da sıçradı.

İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ettiği yangını kontrol altına almayı başardı.

İKİ İTFAİYE PERSONELİ YARALANDI

Yangın sırasında fabrikadaki bir tank patladı. Patlamanın etkisiyle tanktan kopan parçalar etrafa ve yakındaki ormanlık alana sıçradı.

Olayda yangına müdahale eden iki itfaiye personeli yaralandı. Olay yerinde hazır bulundurulan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralıya olay yerinde müdahale edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, fabrikanın etrafında oluşturduğu güvenlik çemberinde polis ve itfaiye ekibi dışında kalan herkesi dışarı çıkarttı.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, İlçe Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altında şu anda soğutma çalışmaları yapılıyor." dedi.

Yaşanan patlamada bazı parçalardan dolayı iki itfaiye personelinin yaralandığını anlatan Karahan, "Durumu hafif olan bir itfaiye erine olay yerinde müdahale edildi. Diğeri hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

"53 ARAÇ 147 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Tuzla Organize Sanayi Bölgesindeki bir kimya fabrikasında saat 11.40 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, saat 15.15 itibarıyla Büyükşehire bağlı 53 araç 147 personelle yangına müdahale edildiği belirtilerek, alevlerin, fabrikanın bitişiğinde bulunan silolara da sıçraması üzerine söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Yangına İstanbul İtfaiyesinin 13'ü Anadolu Yakası, 8'i Avrupa Yakası olmak üzere 21 istasyonundan 53 araç, 147 personelle müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İBB itfaiyesi ile birlikte, ilçe belediyelerden 14 su ikmal aracı, İSKİ'den de 3 su ikmal aracı söndürme çalışmalarında görev alıyor. Ayrıca, söndürme çalışmalarında Gebze İtfaiyesinden de 3 araç bulunuyor."

"YANGIN BİR MAKİNEDE BAŞLADI"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada, yangının ilk önce bir makinede çıktığını belirterek, "Fabrikanın kendi müdahaleleri sonucu önlenemiyor ve kısa süre sonra Tuzla ve çevre itfaiyelerle müdahale ediliyor. Petrokimya sektöründe çalışan ve yanıcı hammaddeye sahip. Bunun tutuşmasıyla yangın depolara sıçrıyor." ifadelerini kullandı.

Çalışanların tamamının acilen tahliye edildiğini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Şu anda yangın kontrol altında. Şu anda kontrollü bir yangın ve onların yanmasıyla birlikte bitmesi bekleniyor, tüm müdahaleler yapıldı. Çevrede tedbirler alındı. Yaralı ve can kaybının olmaması sevindirici."

Yazıcı, otoparktaki bazı araçların da yandığını dile getirerek, "Firma, uluslararası ortaklığı olan bir firma. Etrafımızdaki fabrikalara ve ormana geçmeden yangının söndürülmesi en büyük hafifletici sebep olacaktır." dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yangına, itfaiye, 112 Acil, AFAD ve UMKE ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir. Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan 2 itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Yangının başlangıcından beri halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir duruma rastlanmamıştır."

"YANGIN ŞU ANDA KONTROL ALTINA ALINDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Bölge Müdür Yardımcısı Salih Karataş da Tuzla'da meydana gelen fabrika yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karataş, "Yangın şu anda kontrol altına alındı. İlk ihbar bize 11.40 civarında geldi. Ekiplerimiz ilk olay yerine geldiğinde bölgenin tamamında yangın devam ediyordu. Ön tarafta görülen yanan bölümün arkasında önemli kimyasal tankların olduğu bilgisi aldık. Oraya yoğunlaştık. İlk etapta ön taraftan dahilden müdahale imkanımız olmadı." dedi.

Yangının çok hararetli olmasına vurgu yapan Karataş, ilk müdahale sırasında bazı itfaiye araçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Kontrol altına alınan yangına 55 araç ve 147 personel ile müdahalenin devam ettiğinin altını çizen Karataş, arka tarafta bulunan kimyasal depolara sirayetin engellendiğini belirtti.

Karataş, "Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre bir arkadaşımız hafif şekilde yaralandı. Diğer arkadaşımızda ise çarpmanın etkisiyle bir travma söz konusu olmuş. Takibini arkadaşlarımız sürdürüyorlar. Tıbbi müdahaleler sürüyor, arkadaşımızın bilinci açık." bilgilerini verdi.

3 ŞEHRİ ETKİLEDİ

Tuzla'da meydana gelen yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir sınırına kadar yayıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiğini belirterek, Cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yer yüzüne ineceğini belirti.

“İNSAN SAĞLIĞINA SON DERECE ZARARLI"

Tuzla'da meydana gelen yangın ve patlama ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hüseyin Toros, “Yangının nereden çıktığı ve yanan maddenin ne olduğu son derece önemli. Yanan kimyasal, zaten endüstri bölgesinde kimya içerikli bir fabrika olduğunu anlıyoruz. Yangından çıkan bu parçacıklar, gazlar insan sağlığına son derece zararlı. Bu tür yangınlarda asla 'duman altı' dediğimiz yani yangından çıkan dumanların olduğu bölgede insanların öncelikle pencerelerini kapatmaları, mümkünse o bölgeyi terk etmeleri gerekiyor" dedi.

“BAŞTA SOLUNUM SİSTEMİ OLMAK ÜZERE, KAP DAMAR, BEYNE KADAR VARAN HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİYOR"

Toros, “Yangının çok büyük olması sebebiyle çok fazla parçacık atmosfere salınıyor. Bu soluduğumuz parçacıklar, bizim solum sistemimizle vücudumuza rahat bir şekilde girerek, başta solunum sistemi olmak üzere, kap damar, beyne kadar varan hastalıklara sebep olabiliyor. Son derece önemli ve mümkün mertebe bu tür yangın olan bölgelerden uzak durmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

CUMA GÜNKÜ YAĞMURA DİKKAT

Hüseyin Toros, “Batılı bir rüzgar hakim, İzmit bölgesi ve daha sonra da ormanlık bölgeler üzerinde hareket ediyor çıkan duman. Bölgede Cuma günü yağış bekleniyor. Atmosferde asılı kalan parçacıklar yağışla beraber o bölgelerde yer yüzüne düşecekler. Cuma günü yağan yağmurda o bölgede mümkün mertebe yağmur altında kalmamak son derece önemli. Atmosferdeki kalıntılar insan sağlığı için zararlı olabilir" diye konuştu.

