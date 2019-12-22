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22.12.2019 - 09:01 | | AA

Son dakika! Uludağ'da orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor

Son dakika haberine göre Bursa Uludağ Erikli Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Uludağ'da yaylada çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Son dakika! Uludağ'da orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor
Son dakika! Uludağ'da orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor
Son dakika! Uludağ'da orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor
Son dakika! Uludağ'da orman yangını! Ekipler yangına müdahale ediyor
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Erikli Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince olay yerine çok sayıda yangın söndürme aracı ile ekipler sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Son dakika Uludağda orman yangını Ekipler yangına müdahale ediyor

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