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30.08.2019 - 17:47| İHA/DHA

Son dakika uyarısı geldi!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Gaziantep, Elazığ çevreleri ile Tunceli için kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek son dakika uyarısı yaptı.

Son dakika uyarısı geldi!

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, önümüzdeki 3 saat süresince Elazığ çevreleri ile Tunceli'nin batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan önümüzdeki 2 saat süresince Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli; Kahramanmaraş'ın Nurhak; Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiği söylendi.

Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

 

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