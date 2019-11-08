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08.11.2019 - 07:54 | | DHA

Son dakika: Van İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçe belediye başkanı HDP'li Azim Yacan, terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika: Van İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadeli Şubesi ekipleri, bu sabah erken saatlerde 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütünün propagandası yapmak soruşturmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt'un da aralarında bulunduğu şüpheliler gözalıtna alındı.

Son dakika: Van İpekyolu Belediye Başkanı gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Polis ekipleri İpekyolu Belediye binasındaki  aramalarını ise sürdürüyor.

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