31.10.2019 - 19:30 | | DHA
Son dakika | Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van'daki operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Öte yandan, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Ağayına düşen balıktan zehirlendiAntalya'da yaşayan amatör balıkçı Serdar Söyler, zıpkınla avladığı zehirli aslan balığının (pterois miles) ayağına düşmesi sonucu zehirlendi. 20 gündür yürümekte zorluk çeken Söyler, “Aslan balığının yanından bile geçmem bir daha. Dalmaya devam edeceğim ama bu balıkla işim olmaz bir daha.” dedi.