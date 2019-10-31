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31.10.2019 - 19:30 | | DHA

Son dakika | Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'daki operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Öte yandan, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

 

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