Son dakika... Van'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 12.56'da, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21,26 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir hasar ve yaralanma olmadı.