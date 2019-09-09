Son dakika... Van'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 12.56'da, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21,26 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçede hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir hasar ve yaralanma olmadı.
Korkunç senaryoyu polis bozdu! Tek tek itiraf ettiBursa'nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde gasp edilerek bıçaklandığını ileri süren adamın paraları harcadığı için ailesinin korkusuyla kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Genç adamın senaryosu bacağına sapladığı meyve bıçağını fark eden polise takıldı.