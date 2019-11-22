Son dakika... Yalova'da korkutan deprem!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saat 17.36'da bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.6.

Sarsıntının merkez üssü, Kocadere'ye sekiz kilometre, Yalova merkeze 29 kilometre ve İstanbul'a ise 46 kilometre uzaklıkta.

Kocadere'de bugün saat 13.26'da büyüklüğü 2.5 olan bir sarsıntı kaydedilmişti.