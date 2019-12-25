Son dakika... Yangınlarla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı!

Karadeniz Bölgesindeki 5 ilde toplam 71 noktadaki orman yangınları sürüyor. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan

yangınlarda 6 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alan ve fındık bahçeleri zarar gördü. Valilikler bünyesinde kriz merkezleri oluşturulurken, yangınlara 22 ilden gelen ekiplerce müdahale ediliyor.