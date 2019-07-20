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20.07.2019 - 08:10| İHA

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza!
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Alınan bilgiye göre, İzmir'den İstanbul'a gelen V.O idaresindeki 16 KN 660 plakalı yolcu otobüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

 

Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza Yaralılar var

Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Bu sırada otobüsün motor bölümünde küçük çaplı yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın, sürücü tarafından söndürüldü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Dehşete düşüren görüntü! Aniden önüne atladı ve...Van’ın Erciş ilçesinde seyir halindeki TIR'ın önüne aniden kendini atan şahıs ağır yaralandı.
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