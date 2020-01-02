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02.01.2020 - 12:41 |

Son dakika... Yerli otomobil için önemli ön sipariş açıklaması

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile ilişkin olarak ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik açıklamada bulundu.

Son dakika... Yerli otomobil için önemli ön sipariş açıklaması

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu ön siparişlere ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, yerli otomobile ilişkin olarak beğenilerin yurt içi ve yurt dışından yoğun şekilde geldiği belirtilirken, üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin de titizlikle ilerlediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.

Acemi sürücü berber dükkanına daldıÇin'de acemi kadın sürücü, fren yerine gaza basınca berber dükkanına daldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, berberin ve o sırada müşterisi olan küçük çocuğun şaşkınlığı saniye saniye kaydedildi.
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