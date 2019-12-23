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23.12.2019 - 10:24 | | DHA

Son dakika... Yolcu midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen yolcu midibüsündeki 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Son dakika... Yolcu midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yolcu midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yolcu midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Yolcu midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
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Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında, Denizli-Uşak Karayolu Zıpır Yokuşu yakınlarında meydana geldi. Denizli-Çivril seferini yapan yolcu midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 20'nin üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisten kaçarken duvardan düştüSivas'ta madde bağımlısı B.Y. (17), ihbar üzerine gelen polis ekiplerinden kaçarken yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
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