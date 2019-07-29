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29.07.2019 - 15:30| DHA

Son Dakika... Yüksekova'da etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edildi" denildi.

Son Dakika... Yüksekova'da etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu

Ayrıntılar birazdan...

Taksim Camii’nin büyük bir bölümü tamamlandı2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii’nin büyük bölümü tamamlandı. Yıl sonunda açılması planlanan caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliği yapılan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.
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