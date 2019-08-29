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29.08.2019 - 11:20| AA

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından KYK yurt başvuru sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar arayışa geçti. KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulanabilecek.

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Vezneciler'deki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kız Öğrenci Yurdu'nda açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, bir süre önce yeni eğitim dönemi için yurt başvurularını aldıklarını belirterek, "Yurtlardaki hazırlıkları tamamladık. An itibarıyla da yurt başvuru sonuçlarını açıklıyoruz. Yurtlarımızda kalma hakkı kazanan tüm arkadaşlarımıza 'hoş geldiniz' diyorum." ifadelerini kullandı.

Yurtlarda kalma hakkı elde edemeyen öğrencilerin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Kayıt yaptırmayanlar olduğu müddetçe kendilerine sıra gelecektir. Amacımız yurtlarımızın kapasitesini her geçen gün arttırmak. İnşallah hiçbir gencimiz dışarıda kalmayana kadar buna devam edeceğiz. Yurtlarla ilgili başvuru sonuçları çok hassas bir şekilde 12 devlet kurumunun ortak çalışmasıyla objektif kriterlere göre değerlendirildi. Sonuçlar internet adresimizde an itibarıyla mevcuttur. Gençlerimize ve ailelerine 'hoş geldiniz' diyorum, başarı temenni ediyorum. Zamanlarını iyi değerlendirsinler. Onlara çok güveniyoruz ve onları çok seviyoruz."

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