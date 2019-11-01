Son depremler 1 Kasım 2019 Kandilli | Deprem mi oldu?

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika depremlerini listeliyor. Vatandaşlar elektronik ortamda Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi sorgulayabiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu?

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