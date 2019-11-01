01.11.2019 - 08:22 |
Son depremler 1 Kasım 2019 Kandilli | Deprem mi oldu?
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listeliyor. Ege ve Marmara Bölgesinde son zamanlarda sık sık depremlerin olması vatandaşları tedirgin ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? işte 1 Kasım 2019 Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesi.
Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika depremlerini listeliyor. Vatandaşlar elektronik ortamda Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi sorgulayabiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu?
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.