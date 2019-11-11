11.11.2019 - 07:39 |
Son depremler! 11 Kasım en son nerede deprem oldu?
Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer alan bir ülke olduğu için zaman zaman depremler meydana gelebiliyor. Yaşanan depremlerin şiddetleri korku ve paniğe yol açabiliyor. Dün Ankara'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar korkularını sosyal medya üzerinden dile getirdi. Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler anlık olarak listeleniyor. Peki Türkiye'de en son deprem ne zaman oldu?
Ülkemizin içerisinde yer aldığı aktif fay hatları nedeniyle zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak dün Ankara'da 3,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük paniğe yol açtı. Merkez üssü Ankara'nın Bala ilçesi olarak açıklanan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. İşte 11 Kasım itibariyle Türkiye'de meydana gelen son depremler...