Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Gün içinde meydana gelen iki deprem sonrası vatandaşlar bugün son depremler için arayışlara başladı. İşte yurt genelinde Ağustos ayında meydana gelen depremler listesi...





DİYARBAKIR BEŞİK GİBİ SALLANDI! (12 AĞUSTOS)



Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 11.38'de meydana geldi. Yerin 7.09 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulp ilçesine bağlı Taşköprü köyü, büyüklüğünü ise 3.4 olarak açıkladı.



AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM! (12 AĞUSTOS)



Akdeniz'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 10.02'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6.18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



BİR DEPREM HABERİ DE DENİZLİ'DEN! (11 AĞUSTOS)



Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Bölgesi'nde yer alan Denizli'nin Çardak ilçesinde yerel saatle 03:18'de 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, yerel saatle 03:18'de Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü Denizli Çardak olan sarsıntının yerin 6.2 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.