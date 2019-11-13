Son depremler 13 Kasım Kandilli Rasathanesi | Deprem mi oldu son dakika?

Son depremler nerede oldu? Bugün deprem oldu mu? Son dönemde yaşanan İstanbul depreminin ardından çok sayıda hasar kaydı ihbarı yapıldı. Özellikle Ege ve Marmara Bölgesinde yaşayan vatandaşlar önlem alma konusunda bilinçli hareket etmeye başladı. Peki, bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son 500 depremi listeliyor.

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İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN 10 BİNİ AŞKIN HASAR İHBARI

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen Deprem Hasar ve Risk Yönetiminde Uluslararası Gelişmeler Çalıştayı, deprem risk yönetimi ve sigortanın rolü konusunda uzman uluslararası isimleri bir araya getirdi.

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, İstanbul'da 26 Eylül'de Marmara Denizi merkezli 5,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını belirterek, can kaybına sebep olmayan bu depremin ardından, yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerin yarattığı farkındalık sayesinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısında depremden sonraki ilk haftada önemli artışlar yaşandığını vurguladı.

Bugün itibarıyla ülke genelinde ve İstanbul'da üretimlerin normal artış seviyelerine döndüğünü ve temennilerinin sigorta bilincinin artması için bu tür talihsiz olayları yaşamak zorunda kalmamak olduğunu aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Umut ediyorum ki, konutlarımızın sigortasız kalan diğer yarısını da en kısa zamanda teminat altına almayı başaracağız. Bu son depremle ilgili DASK kurumumuzun hasar süreçlerinin yönetiminde geldiği noktayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Depremin ardından 10 binin üzerinde hasar ihbarı aldık. Gelen ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirip yüzde 25’ini depremden sonraki bir ay içinde sonuçlandırdık.

Bu süreçte 2,5 milyon TL seviyesinde tazminat ödemesi gerçekleştirdik. 2-3 hafta gibi çok kısa bir süre içerisinde ulaştığımız bu sonuç, alt yapılarını kurduğumuz afet yönetim sisteminin özellikle mobil hasar tespit süreci ve dijitalleşen hasar dosya süreçlerinin tamamlanmasıyla gerçekleştirilmiştir."

Güler, DASK'ın bilinçli, sorumlu ve yetkin bir kurum olarak iki ana konuda çalışmalarını ve stratejilerini yoğunlaştırdığını belirterek, "İlki ülke genelinde Zorunlu Deprem Sigortası penetrasyonunu yüzde 100'e ulaştırmak, ikincisi de güçlü bir bilgi teknolojileri, afet finansmanı, operasyon ve koordinasyon yapısını kapsayan 'Bütünleşik Afet Yönetimi' altyapısını kurmaktır. Afet Yönetimi çalışmaları kapsamında ülkemizin riskini ve yapı stoğunu daha doğru çözümleyen hasar tespit metodolojileri ve modelleri üzerinde çalışıyoruz. Özellikle Van depreminden öğrenilen dersler ve ihtiyaçlar sonrasında projelendirilen ve yoğun bir şekilde çalışılmaya başlanılan bu konular son 4 yıldır kademe kademe devreye alınmaya başlandı." ifadelerini kullandı.