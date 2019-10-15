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15.10.2019 - 08:16 |

Son depremler 15 Ekim 2019 | Deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi yurt genelinde son ölçülen depremleri listeliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? İşte 15 Ekim 2019 son depremler listesi...

Son depremler 15 Ekim 2019 | Deprem mi oldu?

Son depremler merak ediliyor. Vatandaşlar son zamanlarda deprem olaylarının yaşanmasının ardından sık sık Kandilli Rasathanesi verilerine göz atıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 15 Ekim'de meydana gelen depremler nerelerde oldu?

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Son depremler 15 Ekim 2019 | Deprem mi oldu

Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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