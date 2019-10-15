Son depremler 15 Ekim 2019 | Deprem mi oldu?

Son depremler merak ediliyor. Vatandaşlar son zamanlarda deprem olaylarının yaşanmasının ardından sık sık Kandilli Rasathanesi verilerine göz atıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 15 Ekim'de meydana gelen depremler nerelerde oldu?

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