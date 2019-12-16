Son depremler! 16 Aralık son depremler listesi

Ege Denizi'nde gece yarısından bu yana depremler meydana gelmeye devam ediyor. 05:53 itibariyle başlayan depremler içersisinde en büyük sarsıntı 3.6 büyüklüğünde yaşandı. 1.8, 2.1, ve 1.9 şiddetinde birçok sarsıntının yaşandığı Ege Denizi'nde sallantılar gece boyunca devam etti. İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listesi...