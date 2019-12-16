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16.12.2019 - 07:12 |

Son depremler! 16 Aralık son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Yaşanan depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zaman da can ve mal kaybına yol açabiliyor. Peki Türkiye ve çevresinde en son nerede ve ne zaman deprem oldu. İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...

Son depremler! 16 Aralık son depremler listesi

Ege Denizi'nde gece yarısından bu yana depremler meydana gelmeye devam ediyor. 05:53 itibariyle başlayan depremler içersisinde en büyük sarsıntı 3.6 büyüklüğünde yaşandı. 1.8, 2.1, ve 1.9 şiddetinde birçok sarsıntının yaşandığı Ege Denizi'nde sallantılar gece boyunca devam etti. İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listesi...

Son depremler 16 Aralık son depremler listesi

 

İstanbul'da şoke eden olay! O marka araçlar hedefte...İstanbul'da son günlerde araç farı hırsızlığı sayısı oldukça arttı. Motosikletle gelen hırsızlar farları saniyeler içinde söküp çalıyor. Basitçe sökülen farlar değerinden oldukça yüksek fiyata satılıyor.
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