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16.11.2019 - 07:20 |

Son depremler 16 Kasım 2019 | Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 16 Kasım 2019 son depremler nerede meydana geldi? Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yayınlanmaya devam ediyor. İşte Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler...

Son depremler 16 Kasım 2019 | Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler 16 Kasım 2019. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresindeki son 500 depremi listeliyor. Vatandaşlar son zamanlarda sık sık yaşanan depremlerin ardından tedirginlik yaşıyor. İşte son ölçümlenen deprem listesi...

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Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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