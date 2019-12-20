20.12.2019 - 07:44 |
Son depremler 20 Aralık 2019 | Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu?
Deprem mi oldu? Son zamanlarda özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar internette bu sorunun yanıtını arıyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini yayınlamaya devam ediyor. İşte 20 Aralık 2019 son depremler listesi...
Son depremler nerede oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listeliyor. Peki en son deprem hangi bölgede oldu? İşte 20 Aralık 2019 son depremler listesi.
DEPREM Mİ OLDU?
20 Aralık itibariyle Türkiye ve yakın çevresinde büyük çaplı bir deprem meydana gelmedi.
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