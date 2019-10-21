21.10.2019 - 07:11 |
Son depremler! 21 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem listesi
Türkiye ve çevresinde yaşanan depremler korkuya yol açmaya devam ediyor. 5,8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından yaşanabilecek artçı sarsıntılar bile insanlarda büyük paniğe neden olabiliyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki bugün deprem oldu mu? İşte meydana gelen son depremler listesi...
Türkiye'de meydana gelen depremler vatandaşların paniğe yol açmasına neden oluyor. Doğal afetler arasında gösterilen depremler şiddetine göre büyük yıkımlara neden olabiliyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemizde sık sık meydana gelen depremler zaman zaman paniğe yol açabiliyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman meydana geldi. İşte son depremler listesi...