MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon depremler! 21 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem listesi
21.10.2019 - 07:11 |

Son depremler! 21 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

Türkiye ve çevresinde yaşanan depremler korkuya yol açmaya devam ediyor. 5,8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından yaşanabilecek artçı sarsıntılar bile insanlarda büyük paniğe neden olabiliyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki bugün deprem oldu mu? İşte meydana gelen son depremler listesi...

Son depremler! 21 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

Türkiye'de meydana gelen depremler vatandaşların paniğe yol açmasına neden oluyor. Doğal afetler arasında gösterilen depremler şiddetine göre büyük yıkımlara neden olabiliyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemizde sık sık meydana gelen depremler zaman zaman paniğe yol açabiliyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman meydana geldi. İşte son depremler listesi...

21 EKİM SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

El frenini çekmeyi unuttu kendi aracının altında can verdiHatay’da, taksisinin el frenini çekmeyi unutan şoför kendi aracının altında can verdi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sinir krizi geçirdi!

Sinir krizi geçirdi!

On Numara çekilişi saat kaçta? 21 Ekim On Numara çekilişi

On Numara çekilişi saat kaçta? 21 Ekim On Numara çekilişi

Son depremler! 21 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

Son depremler! 21 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

Kayınpeder dehşeti devam ediyor! Bu kez evi ateşe verdi

Kayınpeder dehşeti devam ediyor! Bu kez evi ateşe verdi

Sıradaki Haber