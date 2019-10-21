Son depremler! 21 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

Türkiye'de meydana gelen depremler vatandaşların paniğe yol açmasına neden oluyor. Doğal afetler arasında gösterilen depremler şiddetine göre büyük yıkımlara neden olabiliyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemizde sık sık meydana gelen depremler zaman zaman paniğe yol açabiliyor. Peki ülkemizde son deprem ne zaman meydana geldi. İşte son depremler listesi...

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