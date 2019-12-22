Son depremler! 22 Aralık son depremler listesi

Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. Peki Türkiye ve çevresinde en son ne zaman deprem oldu. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...

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