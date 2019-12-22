22.12.2019 - 09:13 |
Son depremler! 22 Aralık son depremler listesi
Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri korku ve paniğe yol açabiliyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...
Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. Peki Türkiye ve çevresinde en son ne zaman deprem oldu. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...