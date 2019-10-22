22.10.2019 - 07:31 |
Son depremler! 22 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem listesi
Etkin fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri arttıkça yaşanan korku ve endişe de giderek büyüyor. Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. İşte Kandilli Rasathanesi son deprem haritası...
İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından birçok uzman büyük İstanbul depremine ilişin senaryolar çizdi. Yaşanan bu durumun ardından vatandaşlar deprem gerçeği ile birkez daha yüzleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri şiddeti kaç olursa olsun kayıt etmeye devam ediyor. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler..
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.