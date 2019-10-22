Son depremler! 22 Ekim Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından birçok uzman büyük İstanbul depremine ilişin senaryolar çizdi. Yaşanan bu durumun ardından vatandaşlar deprem gerçeği ile birkez daha yüzleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri şiddeti kaç olursa olsun kayıt etmeye devam ediyor. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler..

22 EKİM SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ