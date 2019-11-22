22.11.2019 - 07:43 |
Son depremler 22 Kasım 2019 | Deprem mi oldu son dakika Kandilli
22 Kasım 2019 Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika meydana gelen depremler listeleniyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 22 Kasım 2019 son dakika meydana gelen depremlerin listesi...
Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listeliyor. Peki, en son nerede deprem oldu?
Dün Balıkesir'de yaşanan depremler vatandaşları korkutmuştu. Gece boyunca Balıkesir Sındırgı'da ufak çaplı depremler devam etti. İşte Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler...
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