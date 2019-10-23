23.10.2019 - 07:38 |
Son depremler 23 Ekim 2019 | Deprem mi oldu son dakika?
Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listeliyor. İnternet aracılığıyla sorgulanabilen son depremler nerelerde oldu? İstanbul'da deprem oldu mu? 23 Ekim 2019 son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi son depremleri yayınlıyor. Son zamanlarda Ege Denizi ve Marmara Denizi çevresinde meydana gelen depremler vatandaşları da önlem alarak yaşamaya yönlendiriyor. Peki, İstanbul'da deprem oldu mu? Bugün Ege'de deprem oldu mu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen 23 Ekim 2019 son depremler listesi...