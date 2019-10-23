Son depremler 23 Ekim 2019 | Deprem mi oldu son dakika?

Kandilli Rasathanesi son depremleri yayınlıyor. Son zamanlarda Ege Denizi ve Marmara Denizi çevresinde meydana gelen depremler vatandaşları da önlem alarak yaşamaya yönlendiriyor. Peki, İstanbul'da deprem oldu mu? Bugün Ege'de deprem oldu mu? İşte Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen 23 Ekim 2019 son depremler listesi...

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