03.12.2019 - 11:26 |
Son depremler! 3 Aralık'ta en son nerede deprem oldu?
Türkiye ve çevresinde yaşanan depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Yaşanan depremler vatandaşlar üzerinde korku ve paniğe yol açıyor. Eylül ayında yaşanan İstanbul depreminin ardından Türkiye'nin birçok ilinde depremler yaşandı. Peki en son nerede deprem oldu? İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...
Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de son deprem ne zaman oldu? İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremlerin listesi...