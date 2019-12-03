Son depremler! 3 Aralık'ta en son nerede deprem oldu?

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listelenmeye devam ediyor. Peki Türkiye'de son deprem ne zaman oldu? İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremlerin listesi...

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