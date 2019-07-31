Son depremler! (31 Temmuz Çarşamba) Türkiye'de meydana gelen son depremler hangileri?

Yurt genelinde son zamanlarda meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar Türkiye'de hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...



ERZURUM'DAN KORKUTAN HABER (31 TEMMUZ)



Erzurum'un Tekman ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Erzurum'da deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 12.57'de merkez üssü Tekman ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Vatandaşlarca da hissedilen deprem yerin 5,20 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



BİR DEPREM HABERİ DE ÇANAKKALE'DEN (31 TEMMUZ)



Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.34 sıralarında merkez üssü Çanakkale Yenice olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 10.1 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.



ÇANKIRI BEŞİK GİBİ SALLANDI (27 TEMMUZ)



Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 16.26'da merkez üssü Çankırı Eldivan olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.