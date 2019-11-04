Son depremler! 4 Kasım en son ne zaman deprem oldu?

Ülkemizde yaşanan depremler panik ve korkuya neden olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde yaşanan depremler vatandaşların tedirgin olmasına neden olabiliyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin listesini anlık olarak vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Peki en son deprem ne zaman oldu?

SON DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ