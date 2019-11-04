04.11.2019 - 07:22 |
Son depremler! 4 Kasım en son ne zaman deprem oldu?
Son depremler... Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde yaşanan depremler panik ve korkuya yol açabiliyor. Peki en son ne zaman deprem oldu? İşte 4 Kasım son depremler listesi...
Ülkemizde yaşanan depremler panik ve korkuya neden olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde yaşanan depremler vatandaşların tedirgin olmasına neden olabiliyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin listesini anlık olarak vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Peki en son deprem ne zaman oldu?