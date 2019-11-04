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04.11.2019 - 07:22 |

Son depremler! 4 Kasım en son ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde bulunan ülkemizde yaşanan depremler panik ve korkuya yol açabiliyor. Peki en son ne zaman deprem oldu? İşte 4 Kasım son depremler listesi...

Son depremler! 4 Kasım en son ne zaman deprem oldu?

Ülkemizde yaşanan depremler panik ve korkuya neden olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde yaşanan depremler vatandaşların tedirgin olmasına neden olabiliyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin listesini anlık olarak vatandaşlara sunmaya devam ediyor. Peki en son deprem ne zaman oldu?

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Otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandıKocaeli’nin Kartepe ilçesi Sakarya sınırında seyir halinde önündeki araca çarparak 60 metrelik uçuruma yuvarlanan lüks otomobil içindeki sürücü, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.
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