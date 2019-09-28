Son depremler: Artçı deprem oldu mu? Son dakika deprem mi oldu?

İstanbullular panik içinde... Bugün yaşanan 3.8 ve 3 büyüklüğündeki deprem halkı yine tedirgin etti. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi sık sık kontrol ediliyor. Vatandaşlar ise "Artçı deprem oldu mu?" sorusunu bugünler sıklaştırmış durumda...

SON DEPREMLER...

Bugün 3'ten büyük 4'ten küçük 4 deprem meydana geldi. İlki saat 12.23'te 3.2 büyüklüğündeydi ve Girit Adası'nda gerçekleşti. Daha sonra saat 14.03'te Marmara Denizi 3.8'le sarsıldı. Saat 15.35'te bu sefer Giresun'da 3.1'lik deprem yaşandı. Son olarak yine Marmara Denizi saat 17.28'de 3 büyüklüğündeki depremle İstanbullular korku yaşadı.