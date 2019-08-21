Son depremler! Denizli'den korkutan son dakika deprem haberi! (21 Ağustos)

Yurt genelinde son zamanlarda meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar bugün Türkiye'de hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte son olarak bugün meydana gelen son depremlerle ilgili tüm detaylar...



DENİZLİ KORKUTTU! (21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 15:28'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



ANKARA BEŞİK GİBİ SALLANDI! (20 AĞUSTOS SALI)

AFAD verilerine göre, Ankara’nın Mamak ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Son dakika | Ankara'da sabaha karşı korkutan deprem!

AFAD verilerine göre, saat 05. 07’de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara’nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

BİR DEPREM HABERİ DE AKDENİZ'DEN (20 AĞUSTOS SALI)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 12.34'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi Depremin 6,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.