Son depremler, deprem mi oldu 12 Aralık 2019? Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son 500 depremi listelemeye devam ediyor. Peki, en son deprem nerede oldu? 12 Aralık 2019 deprem oldu mu?

12 ARALIK 2019 SON DEPREMLER LİSTESİ

AKDENİZ'DE DEPREM

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

ENDONEZYA'DA DEPREM

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tanimbar Adaları'nın 188 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin, 170 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.