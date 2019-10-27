27.10.2019 - 13:36 |
Son depremler! En son ne zaman deprem oldu? 27 Ekim'de meydana gelen depremler
İstanbul'da az önce bir deprem daha meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen 3.2 şiddetindeki depremin yanı sıra Çanakkale'de de 3.1 şiddetinde bir deprem yaşanmıştı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de meydana gelen depremler paniğe yol açabiliyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler...
Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden gün içerisinde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün içerisinde Çanakkale'de meydana gelen 3.1 şiddetindeki depremin ardından az önce İstanbul Silivri açıklarında 3.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son deprem listesi...
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