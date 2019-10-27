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27.10.2019 - 13:36 |

Son depremler! En son ne zaman deprem oldu? 27 Ekim'de meydana gelen depremler

İstanbul'da az önce bir deprem daha meydana geldi. Silivri açıklarında meydana gelen 3.2 şiddetindeki depremin yanı sıra Çanakkale'de de 3.1 şiddetinde bir deprem yaşanmıştı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de meydana gelen depremler paniğe yol açabiliyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler...

Son depremler! En son ne zaman deprem oldu? 27 Ekim'de meydana gelen depremler

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden gün içerisinde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün içerisinde Çanakkale'de meydana gelen 3.1 şiddetindeki depremin ardından az önce İstanbul Silivri açıklarında 3.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son deprem listesi...

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Son depremler En son ne zaman deprem oldu 27 Ekimde meydana gelen depremler

Evlere dadanan genç kız çetesi kamerada!İstanbul Küçükçekmece’de 4 ayrı evden hırsızlık yapan genç kız çetesi yakalandı. Kızların evlere giriş anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Adli makamlara sevk edilen gençler tutuklandı.
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