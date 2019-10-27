Son depremler! En son ne zaman deprem oldu? 27 Ekim'de meydana gelen depremler

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden gün içerisinde deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün içerisinde Çanakkale'de meydana gelen 3.1 şiddetindeki depremin ardından az önce İstanbul Silivri açıklarında 3.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son deprem listesi...

SON DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



