MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu?
04.10.2019 - 09:22 |

Son depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Geçen hafta İstanbul'da dün ise Muğla'daki deprem büyük korku yarattı. Peş peşe gelen depremler sonrası 'son depremler' araması artarken 'En son ne zaman ve nerede deprem oldu?' sorgulaması yapılıyor.

Son depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

1 haftada 2 şiddetli depremin ardından Türkiye deyim yerindeyse diken üstünde... Hele ki büyük İstanbul depremi korkusu İstanbulluları tedirgin etmeye devam ediyor. Şu sıralar en çok yanıt arana soru ise "En son ne zaman ve nerede deprem oldu?" şeklinde...

SON DEPREMLER

Bugün şu ana kadar 3'ten büyük deprem meydana gelmiş değil. Akdeniz'de geçe 3'te deprem meydana gelirken Marmara Deniz'inde herhangi bir sarsıntı olmadı.

Son depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu

 

Kadın sürücü fren yerine gaza basınca takla attıBaşakşehir’de alışveriş için AVM’ye gelen bir kadın sürücü, otopark girişinde fren yerine gaza basınca kaldırıma vurarak takla attı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seksenler ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

Seksenler ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu...

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 3. Kara Devriyesi başladı

Son dakika! Bakanlık duyurdu! 3. Kara Devriyesi başladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9'u gri listede 184 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9'u gri listede 184 terörist etkisiz hale getirildi

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara öğle ezanı saat kaçta?

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Ankara öğle ezanı saat kaçta?

Sıradaki Haber