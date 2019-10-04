Son depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

1 haftada 2 şiddetli depremin ardından Türkiye deyim yerindeyse diken üstünde... Hele ki büyük İstanbul depremi korkusu İstanbulluları tedirgin etmeye devam ediyor. Şu sıralar en çok yanıt arana soru ise "En son ne zaman ve nerede deprem oldu?" şeklinde...

SON DEPREMLER

Bugün şu ana kadar 3'ten büyük deprem meydana gelmiş değil. Akdeniz'de geçe 3'te deprem meydana gelirken Marmara Deniz'inde herhangi bir sarsıntı olmadı.

