04.10.2019 - 09:22 |
Son depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Geçen hafta İstanbul'da dün ise Muğla'daki deprem büyük korku yarattı. Peş peşe gelen depremler sonrası 'son depremler' araması artarken 'En son ne zaman ve nerede deprem oldu?' sorgulaması yapılıyor.
1 haftada 2 şiddetli depremin ardından Türkiye deyim yerindeyse diken üstünde... Hele ki büyük İstanbul depremi korkusu İstanbulluları tedirgin etmeye devam ediyor. Şu sıralar en çok yanıt arana soru ise "En son ne zaman ve nerede deprem oldu?" şeklinde...
SON DEPREMLER
Bugün şu ana kadar 3'ten büyük deprem meydana gelmiş değil. Akdeniz'de geçe 3'te deprem meydana gelirken Marmara Deniz'inde herhangi bir sarsıntı olmadı.