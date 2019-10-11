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11.10.2019 - 18:52 |

Son depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu? Deprem oldu mu?

Dün Yalova'daki deprem gece Ege Denizi'ndeki 4.3'lük sarsıntı... Türkiye yine diken üstünde... Bu nedenle vatandaşlar en son ne zaman ve nerede deprem olduğunu öğrenmek için "Son depremler" araması sık sık yapılıyor.

Son depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu? Deprem oldu mu?

 

Türkiye'de art arda yaşanan depremler yine halkı paniğe sevk etti. Dün Yalova, gece ise Ege Denizi... Yine akıllara büyük İstanbul depremi gelirken en son ne zaman deprem olduğunu öğrenmek için vatandaşlar sık sık "Son depremler neler?" siye soruyor.

SON DEPREMLER NELER?

Gece yaşanan Ege Denizi depremi sonrası birçok artçı sarsıntı yaşandı. Marmara Denizi'nde bugün 2 deprem meydana geldi. Son derem 1.3 büyüklüğünde saat 18.08'de 1.3 büyüklüğünde Çanakkale Biga'daydı.

Son depremler... En son ne zaman ve nerede deprem oldu Deprem oldu mu

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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