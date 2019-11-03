Son depremler | En son nerede deprem oldu?

Sabah saatlerinden bu yana gelen iki deprem haberi vatandaşları telaşlandırdı. Akdeniz ve Çankırı'da meydana gleen depremler, vatandaşları tedbirli olmaya yöneltti. İşte vatanşların tedirgin bir şekilde araştırdığı 3 Kasım 2019 Pazar günü yaşanan son depremler...

SON DEPREMLER





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