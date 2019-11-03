MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon depremler | En son nerede deprem oldu?
03.11.2019 - 12:29 |

Son depremler | En son nerede deprem oldu?

'Son depremler' arayışı vatandaşlar tarafından yoğunluğa uğruyor. En son nerede deprem olduğunu merak edenler, Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesine akın ediyor. İşte 3 Kasım 2019 Pzar günü meydana gelen son depremler...

Son depremler | En son nerede deprem oldu?

Sabah saatlerinden bu yana gelen iki deprem haberi vatandaşları telaşlandırdı. Akdeniz ve Çankırı'da meydana gleen depremler, vatandaşları tedbirli olmaya yöneltti. İşte vatanşların tedirgin bir şekilde araştırdığı 3 Kasım 2019 Pazar günü yaşanan son depremler...

SON DEPREMLER

Son depremler | En son nerede deprem oldu

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Nüfus müdürlüklerinde yeni dönem!Ülke genelinde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi, iş ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için nüfus müdürlüklerinde Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti çalışması başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Geleceğe Nefes' ücretli mi? İşte kampanya detayları...

'Geleceğe Nefes' ücretli mi? İşte kampanya detayları...

Son depremler | En son nerede deprem oldu?

Son depremler | En son nerede deprem oldu?

HDP önündeki eylemde 62'nci gününde devam ediyor!

HDP önündeki eylemde 62'nci gününde devam ediyor!

Kamera kayıttaydı! 29 saniyede yaptılar

Kamera kayıttaydı! 29 saniyede yaptılar

Sıradaki Haber