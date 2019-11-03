03.11.2019 - 12:29 |
Son depremler | En son nerede deprem oldu?
'Son depremler' arayışı vatandaşlar tarafından yoğunluğa uğruyor. En son nerede deprem olduğunu merak edenler, Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesine akın ediyor. İşte 3 Kasım 2019 Pzar günü meydana gelen son depremler...
Sabah saatlerinden bu yana gelen iki deprem haberi vatandaşları telaşlandırdı. Akdeniz ve Çankırı'da meydana gleen depremler, vatandaşları tedbirli olmaya yöneltti. İşte vatanşların tedirgin bir şekilde araştırdığı 3 Kasım 2019 Pazar günü yaşanan son depremler...
SON DEPREMLER