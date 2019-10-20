20.10.2019 - 10:19 |
Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
Marmara, Ege, Akdeniz derken deprem Doğu Anadolu'ya sıçradı. Bugün saat 09.53'te Van Muradiye'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu korkutan deprem sonrası bir kez daha son depremler gündem oldu. İşte ayrıntılar...
Türkiye'de son zamanlarda yaşanan depremler halkı paniğe sevk ediyor. Özellikle İstanbul diken üstünde... Olası Marmara depremi halkı tedirgin ederken yurdun çeşitli bölgelerinden ise deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Var Muradiye'de saat 09.53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası "Son depremler" araması yapılmaya başlandı.
SON DEPREMLER NELER?
Bugün şu saate kadar 23 deprem meydana gelirken bir tanesi 4 büyüklüğündeydi. O da Van Muradiye'de saat 09.53'te gerçekleşti.
E-5'te şoke eden görüntü! Otomobildeki şahıs ayaklarını camdan çıkarttıİstanbul E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı. Sürücülerin şoke olduğu o anlar kameralara yansırken sürücünün dış dikiz aynasını kapatan şahıs trafiği tehlikeye düşürdü.