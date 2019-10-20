Son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan depremler halkı paniğe sevk ediyor. Özellikle İstanbul diken üstünde... Olası Marmara depremi halkı tedirgin ederken yurdun çeşitli bölgelerinden ise deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Var Muradiye'de saat 09.53'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası "Son depremler" araması yapılmaya başlandı.

SON DEPREMLER NELER?

Bugün şu saate kadar 23 deprem meydana gelirken bir tanesi 4 büyüklüğündeydi. O da Van Muradiye'de saat 09.53'te gerçekleşti.