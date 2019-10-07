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07.10.2019 - 10:14 |

Son depremler İstanbul! Deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 09.46'da merkez üssü Silivri açıkları olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte ölçülen son depremler listesi.

Son depremler İstanbul! Deprem mi oldu?

Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, en son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 09.46'da merkez üssü Silivri açıkları olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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SON DEPREMLER 7 EKİM 2019

Son depremler İstanbul Deprem mi oldu

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